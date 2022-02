Sanremo 2022, il meglio e il peggio della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Meravigliosa Drusilla Foer: elegante, ironica, unica. Uno spreco il suo monologo a tarda notte. Saviano ricorda Falcone e Borsellino Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Meravigliosa Drusilla Foer: elegante, ironica, unica. Uno spreco il suo monologo a tarda notte. Saviano ricorda Falcone e Borsellino

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - Mattiabuonocore : Ascolti TV Digital | Giovedì 3 febbraio 2022. In 197 mila per Sanremo su Raiplay. On demand Uomini e Donne tiene te… - onlythehopeless : vincitori di sanremo 2022 fancam ?? -