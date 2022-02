Sanremo 2022 | i migliori look maschili della quarta serata

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus Amadeus a(day4) Daniele VenturelliAma, vestito Gai Mattiolo, è il gran visir della giacca da smoking spettacolare. Eppure in questo succedersi pirotecnico di tessuti e paillettes e strass è chiaro che stasera per lui è unapiù speciale, per questo indossa il Sacro Graal delle giacche, un uovo Fabergé lisergico in forma di blazer. Go big or go home. Grande Ama. Giovanni Truppi, Vinicio Capossela e Mauro Pagani Giovanni Truppi, Vinicio Capossela e Mauro Pagani a(day4) Daniele VenturelliEsistono la coperta di Linus e, ormai è evidente, la canottiera di Giovanni Truppi. Capossela da bravo e sornione bon vivant invece ha capito da tempo che l'abito fa il monaco, e che i vestiti non sono cose frivole, sono il modo in cui ci raccontiamo al mondo e lui lo fa con unpost-garibaldino senza ...