Sanremo 2022, gli ascolti continuano a volare: Amadeus fa il pieno anche alla terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo – Sanremo 2022, Amadeus prosegue la serie positiva con gli ascolti che continuano a volare. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all'1.46 alla terza serata del Festival di Sanremo, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno. La prima parte della serata di ieri, dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda, dalle 23.46 all'1.46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%. La classifica Mahmood & Blanco al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella classifica della terza serata di Sanremo

