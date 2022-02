Sanremo 2022 | Emma Marrone inseguita dalla polizia dopo Sanremo | il momento diventa virale sul web 

Leggi su funweek

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è una delle protagoniste indiscusse del Festival di. La sua esibizione al teatro Ariston è accompagnata da Francesca Michielin che quest’anno dirige per lei l’orchestra.in queste ore sta facendo parlare di sé, non solo per canzone e look sfoggiati sul palco, ma anche per un episodio che lei stessa ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram. https://twitter.com/LokiSnape/status/1489405496180228097“Ragazzi l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fanta?” ha chiestonelle stories, facendo vedere ai suoi follower che l’auto dei carabinieri era ...