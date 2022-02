Sanremo 2022, Emma inseguita dai carabinieri nella notte: 'Sono Fott**a! Quanto vale al Fantasanremo?' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo è sempre ricco di colpi di scena . Dopo la puntata di mercoledì 3 febbraio del Festival della musica italiana, Emma Marrone si riprende inseguita dai carabinieri . A , le sorprese non ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022)è sempre ricco di colpi di scena . Dopo la puntata di mercoledì 3 febbraio del Festival della musica italiana,Marrone si riprendedai. A , le sorprese non ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - AnnCathMoretti : “Non prendere posizione non ci tiene al sicuro, ci priva della libertà”. Sanremo 2022, il monologo di Roberto Saviano - sofia_mercuri : RT @SanremoRai: “Non volano farfalle Non sto più nella pelle Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… -