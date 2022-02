Sanremo 2022, ecco Beppe Vessicchio: ovazione al Festival (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Beppe Vessicchio sul palco di Sanremo 2022, accolto da una standing ovation. Il Maestro doveva accompagnare Le Vibrazioni sin dall’inizio del Festiva. Il debutto del direttore d’orchestra, guarito recentemente dal covid, è slittato ad oggi. Per la serata delle cover, Vessicchio è tornato sul palco dell’Ariston – salutato da una autentica ovazione del pubblico – anche se per suonare il pianoforte nel brano ‘Live and let die’, la canzone del film ‘Agente 007 – Vivi e lascia morire’, scritta da Paul McCartney. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –sul palco di, accolto da una standing ovation. Il Maestro doveva accompagnare Le Vibrazioni sin dall’inizio del Festiva. Il debutto del direttore d’orchestra, guarito recentemente dal covid, è slittato ad oggi. Per la serata delle cover,è tornato sul palco dell’Ariston – salutato da una autenticadel pubblico – anche se per suonare il pianoforte nel brano ‘Live and let die’, la canzone del film ‘Agente 007 – Vivi e lascia morire’, scritta da Paul McCartney. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - JoGiovi : RT @SanremoRai: “E c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te Si chiaman guai” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - arcafab : RT @RaiPlay: .@ChiaraGiannetta e Maurizio @lastrico se ne sono dette a suon di canzoni?? La clip integrale qui? -