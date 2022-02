Sanremo 2022 | Drusilla Foer stupisce tutti | ecco perché

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nota al pubblico del web e a quello teatrale,è stata acclamata a furor di popolo nella terza serata di: per l'eleganza, l'ironia, il look e il monologo sull'unicità trasmesso in tarda serata. Per lei social impazziti.

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - LIDAMUGNAI : RT @SanremoRai: “Ti saluto con amore Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - silentman68 : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Emma , protagonista del Festival di, a sua insaputa o meno sta facendo incetta di punti bonus al Fantasanremo . Il vero colpo lo ha fatto a notte fonda, dopo aver lasciato l'Ariston, quando è stata inseguita da una volante ...La co - conduttrice della terza serata del Festival di, risponde a tono e in modo esemplare alla cantante che le fa una battuta infelice. L'indice di gradimento per Drusilla Foer aè salito alle stelle, conquistando i ...Sanremo deve ancora finire, eppure per molti c'è già una vincitrice morale. Drusilla Foer è stata probabilmente la miglior spalla di Amadeus. Ha conquistato gli scettici e confermato le attese di chi ...SANREMO (ITALPRESS) – Il saluto e il ringraziamento fatto da Amadeus a Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha giurato come presidente della Repubblica per il suo secondo mandato, al quale è seguito ...