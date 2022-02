Sanremo 2022 | Drusilla Foer | il monologo | cosa ha detto – Video

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –si congeda dal Festival dicon ildell’unicità che, in chiusura di terza serata, emoziona l’Ariston. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - zazoomblog : Diretta Sanremo 2022 terza serata. Mahmood-Blanco di nuovo primi in classifica Elisa seconda e Morandi terzo -… - Ana49334419 : @Sanremo__2022 Matteo Romano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

...Accedi alla web - app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni diin tempo reale, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 367 emittenti monitorate in Italia. ©...Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Drusilla Foer ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Drusilla Foer firma la terza serata del Festival di Sanremo 2022 con un lungo e commosso monologo. Mi piace unicità". (Adnkronos) Sono colta” Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022 ...Il progetto di co-conduzioni al femminile voluto da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 ha carburato con molta calma, forse troppa essendo arrivati alla terza serata. Abbiamo avuto una Ornella ...