Sanremo 2022 | Drusilla Foer ha quasi bestemmiato in diretta al Festival? Scoppia il caso

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono passate molte ore dall’esibizione disul palco dell’Ariston ma non si placano le polemiche per una presunta bestemmia lanciata insu Rai1. Nel momento in cui l’attrice si è tolta il costume da Zorro – un pretesto scelto per rispondere alle critiche sulla sua partecipazione al– e si è strappata i baffetti neri, le sarebbe scappata un’imprecazione. Nell’audio che circola insistentemente sui social si sente un «Ahia, Dio Crist…» che lascia poco spazio all’immaginazione. E ovviamente è scattata immediata la polemica. «Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole», ha subito commentato Mario Adinolfi. Che poche ore prima, sempre sulla sua performance, aveva scritto: ...

