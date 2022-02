Sanremo 2022, Capitano Ultimo: “Saviano ha parlato di mafia in modo elegante” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo 20 anni in cui abbiamo assistito alla sistematica delegittimazione dello Stato e dei suoi servitori, così come delle istituzioni, contemporaneamente alla minimizzazione del ruolo di Cosa Nostra nelle stragi e nelle politiche criminali che ha subito il nostro Paese, credo che parlare di mafia sia stata una cosa positiva, importante e Saviano lo ha fatto in maniera elegante”. Lo ha detto all’Adnkronos Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, commentando la presenza dello scrittore al festival. Non ha parlato lui, che arresto Totò Riina – “deve essere la gente a decidere” dice poi – ma è comunque a Sanremo, ospite del festival parallelo cristiano. Presenza dovuta, spiega, alla “voglia di riconoscere la grandezza di una umanità cristiana che esiste, si ... Leggi su cityroma (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo 20 anni in cui abbiamo assistito alla sistematica delegittimazione dello Stato e dei suoi servitori, così come delle istituzioni, contemporaneamente alla minimizzazione del ruolo di Cosa Nostra nelle stragi e nelle politiche criminali che ha subito il nostro Paese, credo che parlare disia stata una cosa positiva, importante elo ha fatto in maniera”. Lo ha detto all’Adnkronos Sergio De Caprio,, commentando la presenza dello scrittore al festival. Non halui, che arresto Totò Riina – “deve essere la gente a decidere” dice poi – ma è comunque a, ospite del festival parallelo cristiano. Presenza dovuta, spiega, alla “voglia di riconoscere la grandezza di una umanità cristiana che esiste, si ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - this_is_me__12 : RT @rtl1025: ?? #Michelebravi, in gara a #Sanremo2022 con 'inverno dei fiori', stasera si esibisce in #IoVorreiNonVorreiMaSeVuoi di #LucioBa… - GiudiceRosy : RT @RaiPlay: Noi desideriamo ringraziare te?? La poesia di @lorenzojova a #Sanremo2022 qui? -