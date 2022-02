Sanremo 2022, Amadeus: "Telefonata bellissima con Mattarella, ha ringraziato per l'omaggio" (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Ho ricevuto una Telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una Telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso" racconta Amadeus, emozionato, in sala stampa. "È la sua Telefonata che mi commuove, gli ho detto. È stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio". Video di Andrea Lattanzi <a ... Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Ho ricevuto unadal presidente: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e haper l'che lo ha commosso" racconta, emozionato, in sala stampa. "È la suache mi commuove, gli ho detto. È stato unsemplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro". Video di Andrea Lattanzi

