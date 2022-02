Sanremo 2022 | Amadeus racconta la telefonata di Mattarella | “Ho visto il prefisso 06 | non ci volevo credere” – Video

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Ci tengo a dirlo, ho ricevuto ladel presidente Sergio. Non ci avrei mai creduto, è stata unabellissima. Ieri sera ha seguito il festival e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso”. Con queste parolehato lache ha ricevuto dal capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - telodogratis : Sanremo 2022, Amadeus: “Telefonata di Mattarella, presidente commosso per omaggio” - rockolpoprock : Sanremo 2022, la quinta conferenza stampa (venerdì 4 febbraio) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Come da tradizione,cattura l'attenzione dei mezzi d'informazione italiani: negli ultimi quattro giorni, infatti, la voce "Festival di" ha ottenuto 21.516 citazioni sui media ed è stata pronunciata oltre tre volte al minuto sulle radio e tv nazionali e sulle principali emittenti regionali, mentre il nome di Amadeus (11.552) è ...AGI/Vista - "Ci tengo a dirlo, ho ricevuto la telefonata del Presidente Mattarella. Non ci avrei mai creduto, è stata una telefonata bellissima. Ieri sera ha seguito il festival e ha ringraziato per l'...Giorno 4: le cover. Ieri ascolti ancora altissimi: 9 milioni e 360.000 spettatori (share 54,1%). Al fianco di Amadeus questa sera l’attrice Maria Chiara Giannetta.La quarta serata del festival di Sanremo 2022 sarà quella dedicata alle "cover". Grande attesa per Massimo Ranieri che omaggerà Pino Daniele. L'artista napoletano eseguirà, infatti, in coppia con Nek, ...