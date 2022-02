Sanremo 2022, Amadeus commosso: “Mi ha chiamato il presidente Sergio Mattarella, si è emozionato per l’omaggio” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus raccoglie non solo il grande successo degli ascolti (la terza serata è stata vista da 9.369.000 spettatori con uno share del 54.1%), ma anche una inaspettata telefonata lo ha commosso. Durante la conferenza stampa della mattina ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mi ha chiamato e quando ho visto lo 06 prefisso di Roma non volevo crederci. Il presidente ha seguito il Festival e si è complimentato. Si è commosso per l’omaggio fatto a lui con l’orchestra che ha suonato il grande successo di Mina ‘Grande grande grande‘. Ha gradito il nostro omaggio, visto che era presente all’ultimo concerto di Mina”. Questa sera al fianco di Amadeus ci sarà l’attrice Maria Chiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)raccoglie non solo il grande successo degli ascolti (la terza serata è stata vista da 9.369.000 spettatori con uno share del 54.1%), ma anche una inaspettata telefonata lo ha. Durante la conferenza stampa della mattina ha ricevuto la telefonata deldella Repubblica: “Mi hae quando ho visto lo 06 prefisso di Roma non volevo crederci. Ilha seguito il Festival e si è complimentato. Si èperfatto a lui con l’orchestra che ha suonato il grande successo di Mina ‘Grande grande grande‘. Ha gradito il nostro omaggio, visto che era presente all’ultimo concerto di Mina”. Questa sera al fianco dici sarà l’attrice Maria Chiara ...

