Sanremo 2022, a che ora c'è Jovanotti? Orario ospite Gianni Morandi cover quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno degli ospiti più attesi della quarta serata di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover, è Jovanotti. Lorenzo Cherubini, uno dei cantanti più originali, noti e apprezzati in Italia, accompagnerà Gianni Morandi in un medley delle vecchie canzoni dell'artista bolognese in gara con Apri tutte le porte, canzone scritta proprio dal collega romano. Non è stato indicato ancora l'Orario esatto della loro esibizione sul palco dell'Ariston, però sappiamo che la coppia sarà la settima in gara quest'oggi, per cui sicuramente prima delle ore 22. In aggiornamento con l'Orario esatto. SportFace.

