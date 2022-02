San Siro, conclusi i lavori da mezzo milione sul prato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono stati completati i lavori per il nuovo terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza, che nel pomeriggio di domani – sabato 5 febbraio – ospiterà il derby Inter-Milan, sfida molto importante per la corsa Scudetto. Un’operazione da mezzo milione di euro, resasi necessaria per le condizioni del prato evidenziate durante gli ultimi incontri. Come L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono stati completati iper il nuovo terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza, che nel pomeriggio di domani – sabato 5 febbraio – ospiterà il derby Inter-Milan, sfida molto importante per la corsa Scudetto. Un’operazione dadi euro, resasi necessaria per le condizioni delevidenziate durante gli ultimi incontri. Come L'articolo

