Salvini replica alla Meloni | Ingenerosa | io ho scelto l' Italia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il leader della Lega rivendica di aver dato l'ok al Mattarella bis: "Siamo in emergenza e tra il mio partito e l'hoil Paese. Qualcun altro ha detto lecitamente no"

il Giornale

... che vincerà le prossime elezioni',. Sì, ma con chi? 'Se lo sapessi, ma ora è presto, si ... Consigli a? 'Non sono così autorevole per dargli consigli', risponde Rotondi per poi ...Evidentemente i consiglieri della 'LegaPremier' hanno difficoltà a consultare le e - mail ed anche a recarsi negli uffici comunali per verificare gli esiti delle loro sollecitazioni. Fin qui ...Sulla questione si è espresso Matteo Salvini, che ha usato toni non certo concilianti nei confronti di Giorgia Meloni: "Afferma che abbiamo scelto il centrosinistra? Ingenerosa, abbiamo scelto ...“L’iniziativa dei consiglieri comunali Ulderico Brogi e Paolo Pazzagli del gruppo consiliare ‘Lega Salvini Premier’, che sollecitano il Prefetto di Grosseto per avere risposte a due interrogazioni, mi ...