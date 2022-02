“Salvini chiarisca se sta con noi o con la sinistra” La Meloni incalza l’ex ? alleato

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – “se sta con noi o con la“: Giorgiail leader della Lega dopo lo strappo sul Quirinale. “Questo lo vedremo, non sono questioni personali. Sono questioni politiche“. Così ai microfoni di Radio 24 la leader di Fratelli d’Italia rispondendo alla domanda se è possibile ricostruire i rapporti con. Ma laribadisce che il Carroccio è al governo e vota i dl in Aula, insieme al Pd. Provvedimenti che secondo la leader di FdI sono assolutamente “fuori misura”.: “se sta con noi o con la” “Credo che vada chiarito questo punto: cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o ...

Advertising

IlPrimatoN : 'Cosa preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o l'alleanza di governo col centrosinist… - infoitinterno : Centrodestra, Meloni mette alle strette Salvini: 'Forse preferisce il Pd? Chiarisca se sta con noi o con la s… - TelevideoRai101 : Centrodestra, Meloni: Salvini chiarisca - FirenzePost : Centrodestra, Meloni: Salvini chiarisca se sta con noi o con la sinistra - ACmcoppola : RT @lauranaka: Mps e siluramento AD Bastianini, esplode la bufera sul Tesoro. #Salvini contro il Mef: 'La politica non può mettere in discu… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini chiarisca

Rai News

11.49 Centrodestra, Meloni:"Stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l'alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra?". Così la leader FdI circa i rapporti con il ...Si ricompone con la Lega? I rapporti con Matteosi possono aggiustare? "Vedremo, non sono questioni personali ma politiche. Credo che gli altri debbano fare chiarezza, non io: cosa si ...La scelta del leader leghista di sostenere il bis di Sergio Mattarella ha spiazzato l'alleata leader di Fdi che ora cerca risposte. Dagli interrogativi da porre alla Lega alla rielezione del secondo ...Sono questioni politiche”. L’ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se è possibile ricostruire i rapporti con Matteo Salvini della ...