Salto con gli sci | Olimpiadi Pechino 2022 | triplo allenamento per gli uomini | Giovanni Bresadola lontano dai migliori

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo round di allenamenti al Zhangjiakou National Ski Jumping Centre sul Normal Hill per ilcon gli sci al maschile in vista delledi. Oggi sono andati in scena tre salti con risultati ovviamente molto altalenanti (giudicare le prestazioni in vista della gara che assegna le medaglie è praticamente impossibile). Da ricordare l’assenza dei norvegesi Johann Andre Forfang e Daniel Andre Tande, già DNS nella prima sessione, ma anche di Halvor Egner Granerud, che era stato tra inella prima giornata. Il primoha visto come miglior misura il 103,5 metri dell’atleta russo Danil Sadreev, che ha preceduto il polacco Kamil Stoch e l’altro russo Evgeniy Klimov. Nella seconda serie spicca il 103 metri dello sloveno Peter Prevc davanti all’austriaco ...