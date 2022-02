Salernitana | il nuovo arrivato Mikael | «Darò il massimo per questa maglia»

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? Mikael è un nuovo giocatore della Salernitana ???? ?? - OfficialUSS1919 : ?? Lys Mousset è un nuovo giocatore della Salernitana ???? ?????????????? ??????! ???? ?? - OfficialUSS1919 : ?? Ederson è un nuovo giocatore della Salernitana ???? ?? - SerieBNewsCom : ????#Gondo si presenta alla #Cremonese: “Ho parlato con #Zortea, e col ds c’erano stati contatti anche in estate prim… - der_brookie : RT @TMit_news: ?? Ufficiale: #Éderson è un nuovo giocatore ?? ?? della #Salernitana ????. #TMmercato #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana nuovo

I giallorossi saranno impegnati sabato alle ore 15 all'Olimpico contro ilGenoa di Alexander ...e Sassuolo . Forzaroma.info riporterà il live delle parole del tecnico. Partirei dalla ...Nel 2017 torna in serie B, alla: con i campagni gioca per una stagione e mezzo nel torneo cadetto, scendendo in campo 55 volte e mettendo a segno complessivamente 15 marcature (10 + 5). A ...Mikael Felipe, nuovo attaccante della Salernitana, rilascia la sua prima intervista ai canali ufficiali del club. ?? “Darò il massimo per questa maglia. Sono impaziente di sentire e vivere il calore ...Reduce dalla sconfitta in casa dell'Ascoli, la formazione Primavera della Salernitana torna in campo per la prima del nuovo anno tra le mura amiche. Al "Volpe", con inizio gara fissato alle 14.30, ...