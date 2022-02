Sala Consilina: “Vallo a Leggere”, al via il tesseramento per la promozione culturale del territorio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina – Al via al tesseramento per aderire all’associazione “Vallo a Leggere” con sede a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, per la promozione della cultura, della letteratura e delle bellezze del territorio. Cultura, letteratura e tutela del territorio e del patrimonio, un mix che il gruppo letterario-culturale presieduto da Antonio Lullo, fa sapere di voler proseguire nell’attività con un maggiore impulso alle idee e allo spazio del lavoro di soci e collaboratori. Tra i soci onorari dell’associazione culturale, il direttore della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese, il direttore del Museo del Risorgimento, Carmine Pinto, e il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al via alper aderire all’associazione “” con sede a, neldi Diano, per ladella cultura, della letteratura e delle bellezze del. Cultura, letteratura e tutela dele del patrimonio, un mix che il gruppo letterario-presieduto da Antonio Lullo, fa sapere di voler proseguire nell’attività con un maggiore impulso alle idee e allo spazio del lavoro di soci e collaboratori. Tra i soci onorari dell’associazione, il direttore della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese, il direttore del Museo del Risorgimento, Carmine Pinto, e il ...

