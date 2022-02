Sabato giornata nazionale contro lo spreco alimentare

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha lanciato l’allarme su scarsità di cibo, fame e malnutrizione nel mondo. Secondo la Fao, sono infatti 811 milioni le persone che soffrono la fame e 132 milioni quelle che stanno affrontando l’insicurezzae nutrizionale causata dalla pandemia. Eppure ogni anno circa il 17% degli alimenti prodotti, 931 milioni di tonnellate di cibo, viene gettato nella spazzatura. Ogni anno nel mondo quasi 74 chili di cibo a testa vengono sprecati e quasi 1,4 miliardi di ettari di superficie agricola vengono usati per produrre cibo che poi non viene utilizzato. Un messaggio allarmante che il vice direttore generale della Fao ha diffuso in occasione della nonadi Prevenzione dello2022, che vede ...