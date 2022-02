Sabatini: “Il Napoli ha tre incognite. Spalletti non passa per uno scienziato” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sandro Sabatini parla del Napoli e di Luciano Spalletti. il giornalista ha rilevato tre incognite per la squadra partenopea. Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è forte, tanto. Secondo me tra una decina di giorni chissà che cosa possiamo commentare, ci avviciniamo agli scontri diretti. Non è scontato, per l’Inter vista nelle ultime gare, che i nerazzurri vincano il derby. Lo scenario di un Napoli che sorpassa l’Inter è possibile, la tabella dice questo. Poi ovviamente dipende. Inter in calo? La squadra della scorsa stagione andava a Napoli e faceva una partita di grandissima personalità, uscendone indenne. Quest’Inter invece ha qualcosa che ancora non mi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sandroparla dele di Luciano. il giornalista ha rilevato treper la squadra partenopea. Sandro, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Ilè forte, tanto. Secondo me tra una decina di giorni chissà che cosa possiamo commentare, ci avviciniamo agli scontri diretti. Non è scontato, per l’Inter vista nelle ultime gare, che i nerazzurri vincano il derby. Lo scenario di unche sorl’Inter è possibile, la tabella dice questo. Poi ovviamente dipende. Inter in calo? La squadra della scorsa stagione andava ae faceva una partita di grandissima personalità, uscendone indenne. Quest’Inter invece ha qualcosa che ancora non mi ...

