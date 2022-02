Rugby, Sei Nazioni: il Ct della Francia Galthié è positivo (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Fabien Galthié è risultato positivo al Covid-19 dopo un test antigenico, effettuato ieri secondo il protocollo stabilito. Il risultato è confermato da un test RT-PCR di questa mattina“. Questa la nota della FedeRugby transalpina. Per il match del Sei Nazioni di domenica, quindi, la Francia affronterà l’Italia senza il suo ct in panchina. Intanto è stato reso noto il XV dei bleus che sfiderà gli azzurri. Questa la formazione titolare della Francia: 15 Jaminet, 14 Penaud, 13 Fickou, 12 Danty, 11 Villiere, 10 Ntamack, 9 Dupont (C), 8 Alldritt, 7 Cretin, 6 Jelonch, 5 Willemse, 4 Woki, 3 Atonio, 2 Marchand, 1 Baille. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Fabienè risultatoal Covid-19 dopo un test antigenico, effettuato ieri secondo il protocollo stabilito. Il risultato è confermato da un test RT-PCR di questa mattina“. Questa la notaFedetransalpina. Per il match del Seidi domenica, quindi, laaffronterà l’Italia senza il suo ct in panchina. Intanto è stato reso noto il XV dei bleus che sfiderà gli azzurri. Questa la formazione titolare: 15 Jaminet, 14 Penaud, 13 Fickou, 12 Danty, 11 Villiere, 10 Ntamack, 9 Dupont (C), 8 Alldritt, 7 Cretin, 6 Jelonch, 5 Willemse, 4 Woki, 3 Atonio, 2 Marchand, 1 Baille. SportFace.

Advertising

SkySport : Sei Nazioni, tutto sulla Francia che sfiderà l’Italia all’esordio #SkySport #SeiNazioni #Italia #Francia - zazoomblog : Rugby Sei Nazioni Under 20 2022 al via su Sky Sport - #Rugby #Nazioni #Under #Sport - Gazzetta_it : Francia, il c.t. Galthié positivo: salterà il match con l’Italia #SeiNazioni - KimaraTransgen1 : @GraziaDeNicola1 @soleilcolpevole @Saretta62014274 Cara ruge rugby e No lasciami dire che sei una persona ridicola… - simonesalvador : Sei Nazioni 2022 su Sky Sport e TV8: copertura e telecronisti. #GuinnessSixNations -