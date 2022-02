Rosa Chemical al Festival di Sanremo, chi è il giovane rapper torinese che duetta con Tananai (Di sabato 5 febbraio 2022) Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco, in provincia di Torino. Il suo pseudonimo sarebbe un omaggio alla madre, Rosa, e un tributo alla band statunitense My Chemical Romance. Rosa Chemical è conosciuto oggi principalmente per la sua carriera musicale. Prima di avere successo come trapper però, Manuel ha lavorato anche come artista di graffiti. Manuel è cresciuto con la madre, estetista, e ha lasciato la scuola dopo la terza media, come dichiarato da lui stesso in un’intervista. Rosa Chemical: gli inizi nella musica Nel 2018, Rosa Chemical pubblica il suo primo brano, Kournikova, e ottiene un lavoro come modello per la nota casa di moda ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022)è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco, in provincia di Torino. Il suo pseudonimo sarebbe un omaggio alla madre,, e un tributo alla band statunitense MyRomance.è conosciuto oggi principalmente per la sua carriera musicale. Prima di avere successo come tperò, Manuel ha lavorato anche come artista di graffiti. Manuel è cresciuto con la madre, estetista, e ha lasciato la scuola dopo la terza media, come dichiarato da lui stesso in un’intervista.: gli inizi nella musica Nel 2018,pubblica il suo primo brano, Kournikova, e ottiene un lavoro come modello per la nota casa di moda ...

Advertising

Sara_Armstrong_ : RT @alicelesliee: noi che aspettiamo Rosa Chemical #festivalsanremo22 #Sanremo2022 #sanremo22 #festivalsanremo2022 - Rosa2000blue : RT @mrjones1981: Io penso che tra un po' al Festival canta Rosa Chemical e in molti non hanno idea di cosa sia Polka #Sanremo2022 #Ilmiosan… - 7bbbello : RT @neyrsedi: amadeus non possiamo muoverci un po’ e passare direttamente a tananai e rosa chemical che qui abbiamo sonno - loscagospiscio : RT @alicelesliee: noi che aspettiamo Rosa Chemical #festivalsanremo22 #Sanremo2022 #sanremo22 #festivalsanremo2022 - LucreziaCrocia5 : sto cercando di rimanere sveglia solo per tananai e rosa chemical ma mi si stanno chiudendo gli occhi da soli #Sanremo2022 -