Roma, studenti in piazza: slogan contro la nuova maturità e alternanza scuola lavoro (FOTO) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giornata di proteste in alcune piazza di Italia da parte degli studenti, Roma compresa. Alunni in corteo per protestare contro il Ministro dell’Istruzione Bianchi e contro i progetti di alternanza scuola-lavoro. Sit-in con fumogeni, slogan e megafoni sono in corso, oltre che nella Capitale, a Milano dove i ragazzi hanno organizzato manifestazioni davanti agli Istituti scolastici della città. Sfilano anche gli studenti del Veneto e quelli del Piemonte. Roma, studenti in piazza contro maturità e alternanza scuola lavoro A Roma il corteo è partito dalle 10.30 da Piramide ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giornata di proteste in alcunedi Italia da parte deglicompresa. Alunni in corteo per protestareil Ministro dell’Istruzione Bianchi ei progetti di. Sit-in con fumogeni,e megafoni sono in corso, oltre che nella Capitale, a Milano dove i ragazzi hanno organizzato manifestazioni davanti agli Istituti scolastici della città. Sfilano anche glidel Veneto e quelli del Piemonte.inil corteo è partito dalle 10.30 da Piramide ...

amnestyitalia : Dopo Roma, #Torino. Immagini preoccupanti sull'uso del tutto sproporzionato della forza contro studenti, molti dei… - repubblica : Studenti in piazza tutta Italia. Roma. 'Vogliamo un'altra maturità, tesina no seconda prova' - StefanoFeltri : Gli studenti tornano in piazza dopo le cariche e i pestaggi - sevenseasmarina : RT @dukana2: Morte #LorenzoParelli, studenti ancora in piazza dopo le cariche. Cinquemila a #Roma: Abolire l'alternanza scuola-morte ' - di… - cristinapasque : RT @dukana2: Morte #LorenzoParelli, studenti ancora in piazza dopo le cariche. Cinquemila a #Roma: Abolire l'alternanza scuola-morte ' - di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma studenti Sciopero studenti: no a questa Maturità 12.10 Sciopero studenti: no a questa Maturità Studenti in piazza in tutta Italia e corteo nazionale a Roma, fino al ministero dell'Istruzione. Protestano contro le modalità dell'esame di maturità, comunicate nei giorni scorsi dal ministero. "E' ...

Manifestazione degli Studenti: cortei in tutta Italia A Roma sono in corso due cortei contemporaneamente. Da un lato quello della Rete degli studenti medi, vicino al Pd e alla Cgil, dall'altro quello di Osa nazionale e altri gruppi e collettivi, come il ...

Roma, protesta degli studenti: la manifestazione nazionale dopo le manganellate. Segui la diretta Il Fatto Quotidiano Studenti in piazza a Roma e in altre città Studenti in piazza oggi a Roma e in molte città italiane. Il corteo nazionale è partito a Roma alle 9:30 dalla zona Piramide. Previsti cortei e presidi poi in piazza Fontana a Milano, a Palermo, ...

Studenti in piazza a Roma, le immagini della protesta Venerdì, 4 febbraio 2022 Home > aiTv > Studenti in piazza a Roma, le immagini della protesta (Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2022 Gli studenti scendono in piazza per chiedere l'eliminazione delle ...

