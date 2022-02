Roma, studenti in piazza criticano il ministro Bianchi e il governo: “No alle prove scritte, veniamo da due anni di carenze didattiche” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la scritta ”Gli immaturi siete voi”, stampata sullo striscione di apertura, gli studenti delle scuole Romane scendono di nuovo in piazza, questa volta per protestare contro la reintroduzione delle prove scritte all’esame di maturità. “Chiediamo un incontro con il ministro dell’Istruzione Bianchi – spiega Leonardo Soffientini, coordinatore della Rete degli studenti medi della capitale – perché noi vorremmo un esame basato solo sulla tesina e sulla prova orale”. “Non ci è stata garantita la didattica tradizionale – aggiunge una maturanda – per quasi due anni siamo stati totalmente in Dad e anche ora non siamo tornati alla normalità“. Ma i test scritti sono solo una delle lamentele degli studenti: ”Non abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la scritta ”Gli immaturi siete voi”, stampata sullo striscione di apertura, glidelle scuolene scendono di nuovo in, questa volta per protestare contro la reintroduzione delleall’esame di maturità. “Chiediamo un incontro con ildell’Istruzione– spiega Leonardo Soffientini, coordinatore della Rete deglimedi della capitale – perché noi vorremmo un esame basato solo sulla tesina e sulla prova orale”. “Non ci è stata garantita la didattica tradizionale – aggiunge una maturanda – per quasi duesiamo stati totalmente in Dad e anche ora non siamo tornati alla normalità“. Ma i test scritti sono solo una delle lamentele degli: ”Non abbiamo ...

