Roma, protesta degli studenti: la manifestazione nazionale dopo le manganellate. Segui la diretta (Di venerdì 4 febbraio 2022) studenti in piazza nelle maggiori città italiane. Il corteo nazionale, a Roma, è partito alle 9:30 da Piramide e arriverà sotto alla sede del ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Previsti cortei e presidi anche in piazza Fontana a Milano, a Palermo, Genova, Bari, Firenze, Perugia, Torino, Verona, Padova, Varese, Lodi, Agrigento, Taranto, Venezia, Latina, Pisa, Modena e altri centri. Diversi i temi al centro della contestazione: l'organizzazione e i disagi a causa del Covid, lo sfruttamento dell'alternanza scuola-lavoro, ma anche le due prove scritte reintrodotte all'esame di maturità.

Ultime Notizie dalla rete : Roma protesta Traffico Roma del 04 - 02 - 2022 ore 07:30 ...dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto è stato indetto per oggi lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale 4 ore di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici la protesta a Roma si ...

Traffico Roma del 04 - 02 - 2022 ore 08:30 ...30 e a seconda dell' adesione alla protesta saranno a rischio i servizi della rete Atac di Roma TPL e di Cotral con soppressione di corse e modifiche degli orari di servizio dettagli di queste e ...

Manifestazione studentesca oggi a Roma: divieti e strade chiuse venerdì 4 febbraio Fanpage.it Sciopero trasporti: oggi fermi bus e metro per 4 ore: la situazione nelle città La protesta, indetta dal sindacato Usb a livello nazionale è iniziata questa mattina alle 8,30 e terminerà alle 12,30. A Roma sono interessate la rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie ...

