Roma, mossa di Gualtieri contro la movida: da stasera chiusi i minimarket dalle 22 alle 5 (Di venerdì 4 febbraio 2022) La stretta anti-movida, è una stretta anti bangla. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato ieri a tarda sera un'ordinanza che dispone da oggi e fino al 6 marzo del 2022 "la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 allo ore 5". Questa regola sarà valida solo nei territori "del I e del II municipio", il centro storico e San Lorenzo, due tra le zone più colpite dalla malamovida. Dietro a quel "esercizi di vicinato alimentare e misto" è nascosto dietro il burocratese il bersaglio del provvedimento: i mini market e le frutterie gestite principalmente da bengalesi e pakistani che rimangono aperte fino a tarda notte vedendo birre e altri alcolici. L'interlocuzione tra Gualtieri e le presidenti dei ...

