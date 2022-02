Roma. Morto dopo aver ricorso un ladro, il quartiere si mobilita per Giggi: ‘Aveva il cuore d’oro, proseguiremo la beneficenza al posto suo’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si trovava nella sua edicola, nella sua ‘seconda casa’, quando ieri mattina, poco dopo le 8, un ladro è entrato con un solo obiettivo: derubare quel giornalaio amato e conosciuto da tutti nel suo quartiere, in zona Portuense. Ma lui, forte e coraggioso, ha cercato di ‘ribellarsi’, di mettere in fuga il malvivente. E così è stato: il bandito, senza nessun bottino, è fuggito, rincorso da Luigi R., l’edicolante che ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Poi, però, si è arreso: non ci è riuscito e stanco è tornato nella sua attività. Ma qui, purtroppo, si è sentito male dopo quella lunga corsa, si è accasciato ed è stato trovato senza vita. Roma. Rincorre il ladro dopo un tentato furto nella sua edicola e muore Sono ancora sotto choc e increduli i residenti che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si trovava nella sua edicola, nella sua ‘seconda casa’, quando ieri mattina, pocole 8, unè entrato con un solo obiettivo: derubare quel giornalaio amato e conosciuto da tutti nel suo, in zona Portuense. Ma lui, forte e coraggioso, ha cercato di ‘ribellarsi’, di mettere in fuga il malvivente. E così è stato: il bandito, senza nessun bottino, è fuggito, rincorso da Luigi R., l’edicolante che ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Poi, però, si è arreso: non ci è riuscito e stanco è tornato nella sua attività. Ma qui, purtroppo, si è sentito malequella lunga corsa, si è accasciato ed è stato trovato senza vita.. Rincorre ilun tentato furto nella sua edicola e muore Sono ancora sotto choc e increduli i residenti che ...

