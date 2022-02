Roma, la protesta degli studenti contro il nuovo esame di maturità (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo le proteste per Lorenzo Parelli della settimana scorsa, continua la mobilitazione degli studenti, determinati a far sentire la propria voce dopo due anni di pandemia. Il corteo dei liceali da Piramide al Ministero dell'Università e della Ricerca contro il nuovo formato dell'esame di maturità, che prevede il ritorno alle 2 prove scritte. Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo le proteste per Lorenzo Parelli della settimana scorsa, continua la mobilitazione, determinati a far sentire la propria voce dopo due anni di pandemia. Il corteo dei liceali da Piramide al Ministero dell'Università e della Ricercailformato dell'di, che prevede il ritorno alle 2 prove scritte.

