Roma-Genoa | rivedi la conferenza stampa di José Mourinho VIDEO

Il VIDEO della conferenza stampa di José Mourinho, in riferimento e alla vigilia di Roma-Genoa, incontro valevole per la Serie A 2021/2022. Dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico lusitano ha fatto il punto sulla situazione dei giallorossi, considerando anche la chiusura del mercato di gennaio. Dopo le parole su Nicolò Zaniolo durante un'introduzione generale alle sue risposte, Mourinho si è soffermato sulla qualità della rosa e sulle nuove soluzioni da poter adottare sulle fasce. Riferimenti anche a Sergio Oliveira, Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, tutti protagonisti o potenziali tali del centrocampo Romanista. Di seguito la clip completa contenente le dichiarazioni dell'ex tecnico di Inter, Chelsea e Real Madrid tra le ...

