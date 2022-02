(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 6 le persone arrestate ieri mattina, dopo una complessa e articolata attività d’indagine, dagli agenti di Polizia VI Distretto Casilino. Si tratta di cittadinini di età compresa tra i 20 e i 47 anni, responsabili in concorso tra di loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate circa 4974 ledie circa 5000 euro in contanti. Leggi anche: Civitavecchia, maxi carico di marijuana intercettato grazie al “fiuto” del cane antidroga Losna (FOTO) Spaccio di droga a Tor Bella Monaca I 6sono stati sorpresi all’interno di un appartamento,erano intenti a preparare e a confezionare, pronta poi per essere venduta sul mercato. Tutto questo è nato da un via vai, soprattutto nelle ore notturne e in ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, colti in flagrante mentre preparavano 5.000 dosi di cocaina: arrestati 6 pregiudicati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma colti

Il Corriere della Città

... che, avendocidi sorpresa, ha richiesto uno sforzo particolare, oltre che da parte del mondo ..., 31 gennaio 2022 + Santo MarcianòTre arresti Nel corso della mattinata odierna i poliziotti della Questura di Latina e della Questura dihanno tratto in arresto tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna,nella flagranza del reato di furto con destrezza ai danni di una signora. I tre, trasfertisti del furto ...Roma, 4 feb. - (Adnkronos ... Abbiamo 8mila comuni in Italia, non ce n'è uno che non abbia un potenziale importantissimo da poter cogliere. Come Sorgenia faremo la nostra parte per portare ...Così è morto nella mattina di giovedì a Roma un edicolante di 64 anni ... gabbiotto ma dopo circa un'ora si è accasciato a terra, colto forse da un arresto cardiaco fulminante ed è morto.