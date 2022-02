Roma, anziano si affaccia dalla finestra di casa. Gli studenti: “Uno di noi” – Video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scambio di battute tra gli studenti scesi in piazza dopo le cariche della polizia della settimana scorsa e un residente di Porta Portese, a Roma, che si è affacciato dalla finestra di casa. L’anziano ha lanciato qualche sigaretta ai giovani, che hanno intonato il coro “uno di noi”. Poi ha rivelato la propria età, i suoi trascorsi professionale e il fatto che “prendo 500 euro al mese di pensione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scambio di battute tra gliscesi in piazza dopo le cariche della polizia della settimana scorsa e un residente di Porta Portese, a, che si ètodi. L’ha lanciato qualche sigaretta ai giovani, che hanno intonato il coro “uno di noi”. Poi ha rivelato la propria età, i suoi trascorsi professionale e il fatto che “prendo 500 euro al mese di pensione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Roma anziano Ognuno sta peggio dell'altro L'unico che dimostra ancora una volta di possedere una caratura superiore è il più anziano, pur se ... docente della Luiss - Carli, Roma Quirinale, Salvini: lavoro per una presidente donna Dopo la ...

Clochard muore carbonizzato nel furgone trasformato in abitazione CASTELMASSA - Era nato a Castelmassa l'anziano clochard che è morto nel rogo del furgone che aveva trasformato in un'abitazione di fortuna , a Roma, in via Angelo Emo, una grande strada ad un passo dalle mura della Città del Vaticano. Si ...

Roma, anziano si affaccia dalla finestra di casa. Gli studenti: “Uno di noi” – Video Il Fatto Quotidiano In catene contro il trasferimento dell’ufficio protesi: la nuova sede è troppo difficile da raggiungere Chi si serve di quell’ufficio, infatti sono “per lo più persone anziane o con disabilità” ha fatto notare ... “a pochi metri dal mare e distante 200 metri dalla stazione Stella Polare della Roma lido” ...

Ostia, Rapisarda (Il Marforio): Incatenati al X Municipio per far rimanere l’ufficio disabilità sul territorio (MeridianaNotizie) Roma, 4 febbraio 2022 – Questa mattina ... le oggettive difficoltà per raggiungere via del Poggio di Acilia; persone anziane che purtroppo non riescono a utilizzare i computer per ...

