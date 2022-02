Rocco Hunt al Festival di Sanremo con Ana Mena: chi è il rapper, la sua carriera e la vita privata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, è un giovane rapper di successo. Nato a Salerno il 21 Novembre 1994, Rocco cresce nel quartiere Pastena dove, appena compiuti 11 anni, si avvicina al mondo dell’ hip hop. Per tanti anni ha preso parte a sfide di freestyle in strada a cui partecipavano ragazzi di tutte le età. Vivere la musica in gruppo lo avrebbe portato a intraprendere progetti musicali importanti con esiti più che positivi. Rocco Hunt: i primi passi nel mondo della musica e la vittoria nelle nuove proposte del Festival di Sanremo Nel 2010 sotto lo pseudonimo di Hunt MC pubblica l’EP A’ music è speranz presso un’etichetta indipendente e l’anno dopo, con Honiro Label, il mixtape Spiraglio di periferia in cui ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022)Pagliarulo, in arte, è un giovanedi successo. Nato a Salerno il 21 Novembre 1994,cresce nel quartiere Pastena dove, appena compiuti 11 anni, si avvicina al mondo dell’ hip hop. Per tanti anni ha preso parte a sfide di freestyle in strada a cui partecipavano ragazzi di tutte le età. Vivere la musica in gruppo lo avrebbe portato a intraprendere progetti musicali importanti con esiti più che positivi.: i primi passi nel mondo della musica e la vittoria nelle nuove proposte deldiNel 2010 sotto lo pseudonimo diMC pubblica l’EP A’ music è speranz presso un’etichetta indipendente e l’anno dopo, con Honiro Label, il mixtape Spiraglio di periferia in cui ...

Advertising

Ilaryaa : Io vedendo il livello che sta raggiungendo questa serata, non sono mentalmente pronta all’esibizione di Mahmood e B… - _zomfg_ : Voci mi dicono che entro fine serata arriva anche Rocco Hunt. Non sto nelle palle. #Sanremo2022 - FrancescaRoson : Dopo questa poesia di Achille Rocco Hunt ha il coraggio di presentarsi sul palco come poeta urbano #Sanremo2022 - hxIIevator : io aspettando solo di ballare con ana mena e rocco hunt - mardiruo : Se non parte la standing ovation anche per Ana Mena e Rocco Hunt faccio venir giù l’Ariston #Sanremo2022 -