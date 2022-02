Rkomi | a petto nudo regala emozioni e punti al Fantasanremo | fan in delirio | ' Il nostro eroe'

Emanuel88770393 : RT @aleferaz: purtroppo ancora ferma a mahmood e blanco dietro ad amadeus e rkomi che fa le flessioni a petto nudo con ama sul palco diffic… - amoreaIcolico : RT @RxttenKar: vivo nello stesso periodo storico di Amadeus che fa le flessioni con Rkomi a petto nudo sul palco dell'Ariston e onestamente… - wishingnialler : RT @skywomanoff: ogni volta che rkomi sta a petto nudo, canta, respira, fa guadagnare punti, fa le flessioni, esiste: #Sanremo2022 https://… - semidea_weasley : RT @aleferaz: purtroppo ancora ferma a mahmood e blanco dietro ad amadeus e rkomi che fa le flessioni a petto nudo con ama sul palco diffic… - unavitadiansia : RT @aleferaz: purtroppo ancora ferma a mahmood e blanco dietro ad amadeus e rkomi che fa le flessioni a petto nudo con ama sul palco diffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Rkomi petto

ilmattino.it

Fan in delirio per. Durante l'esibizione della quarta serata di Sanremo 2022 , il cantante si è tolto la camicia restando anudo. ' Scapezzolata' scrivono su Twitter, 'sei il mio eroe'. Leggi anche > Ma, così, regala anche punti al Fantasanremo . Sì, perchè anche 'mostrare i capezzoli' aggiunge ...La giacca in doppioè ravvivata invece da piccoli corni pendenti all over.ripropone la sua passione per i guanti total black e propone un nuovo look da motociclista di Etro con pantaloni ...Rkomi, a caccia di punti nel gioco-tormentone ... Amadeus non si limita ad osservare: via la giacca e anche lui, pancia a terra, comincia a pompare. Inoltre, essendo a petto nudo per quasi tutta ...Fan in delirio per Rkomi. Durante l'esibizione della quarta serata di Sanremo 2022, il cantante si è tolto la camicia restando a petto nudo. «Scapezzolata Rkomi» scrivono su Twitter, «Rkomi sei il mio ...