Ritrovato il cappotto della grillina Leone | aveva dato del ladro a tutti La sua reazione è ridicola

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla fine il giallo delrubatosenatrice del M5S, Cinziaè stato risolto. Da venerdì tiene banco la storia dell’indumento perduto, oggisenatrice pentastellata. Che in pieno pandemonio Quirinale trovava modo di scrivere sul Fb una lunga lamentazione, ipotizzando che tra senatori, deputati e grandi elettori ci fosse qualche manolesta. Ilrubato non era stato rubato, ma era finito dietro un divano del Transatlantico alla Camera. Era scivolato dietro uno dei divanetti del Transatlantico, a Montecitorio, dove era stato lasciato prima di entrare in Aula a votare. Cinziainsultatodicendo che illono rubato A confermare la ...

Il(da 600 euro) era scivolato dietro un divanetto ed è statodagli operai intenti a sistemare il Transatlantico dopo il pienone per il giuramento di Sergio Mattarella. Mentre ...ROMA - Tutto è bene quel che finisce bene. O quasi. 'Mi hanno rubato ilin Transatlantico', scriveva ieri su Facebook Cinzia Leone , senatrice del Movimento cinquestelle. Il furto, avvenuto la settimana scorsa durante le votazioni per il presidente della ..."Me lo hanno soffiato proprio un una serata gelida mentre sono ancora convalescente dal Covid" Ritrovato il cappotto della senatrice, era sparito durante l'elezione di Mattarella di Lorenzo D'Albergo.Che inciviltà. E' singolare, è grave". Peccato che il cappotto non le sia mai stato rubato e, anzi, è stato ritrovato dietro a un divanetto. Semplicemente era scivolato e nessun lo aveva visto.