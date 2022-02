Ritorna lo scritto alla maturità e scatta la protesta degli studenti nelle piazze d'Italia: 'Impensabile' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli studenti romani si stanno muvendo nel corteo che sta partendo da Piramide, a Roma, e raggiungerà la sede del ministero dell'Istruzione: 'Se non cambierà, lotta dura sarà'. Questi i cori. L'... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gliromani si stanno muvendo nel corteo che sta partendo da Piramide, a Roma, e raggiungerà la sede del ministero dell'Istruzione: 'Se non cambierà, lotta dura sarà'. Questi i cori. L'...

Advertising

globalistIT : Ecco perché protestano #matura2022 #scuola - _Herondale___ : Sto immaginando il figlio di Ama che dopo il festival ritorna a scuola con il foglietto della giustifica delle asse… - reb_ellee : RT @m4mill4: @reb_ellee se n’è andata e non ritorna più. Shoutout to Laura che ha scritto questo pezzo iconico. - m4mill4 : @reb_ellee se n’è andata e non ritorna più. Shoutout to Laura che ha scritto questo pezzo iconico. - emabignardi : @PBerizzi Meno male, si ritorna in grande stile! Pensavo fossi malato, hai quasi scritto due post senza ragliare di fascismo! -