Risolto il giallo del cappotto rubato alla senatrice Leone a Montecitorio | ' Ritrovato'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Unche è stato finalmente: aveva lasciato ilsui divanetti del Transatlantico, giusto il tempo di entrare in Aula e votare per l'elezione del presidente della Repubblica, e ...

Advertising

roberiez : **QUIRINALE: RISOLTO GIALLO CAPPOTTO 'RUBATO' A SENATRICE M5S, ERA DIETRO DIVANETTO CAMERA** Questore Cirie… - globalistIT : Che imbarazzo! Leggete qui - tangherlazzi : RT @LykanLA: Alla fine l’ISS ha risolto il giallo dei morti per Covid. Per la prima volta viene fatto sapere che solo il 23,8% dei decessi… - Biancoscudati : RT @wikigreg: Pitino conferma a #Contropiede che Raffaele Russo è ancora un calciatore del Messina. Risolto il 'giallo' delle ultime ore @B… - wikigreg : Pitino conferma a #Contropiede che Raffaele Russo è ancora un calciatore del Messina. Risolto il 'giallo' delle ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Risolto giallo

TGCOM

Poi la lieta notizia: 'Ore 8:38 - scrive sempre sui social - chiamata da Montecitorio: 'Senatrice abbiamo trovato il suo cappotto.' Insomma,ildel furto di Montecitorio. Nel post di ...ildel cappotto della senatrice pentastellata Cinzia Leone 'rubato' alla Camera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l'Adnkronos, è stato trovato, era scivolato ...Risolto il giallo del cappotto della senatrice pentastellata Cinzia Leone 'rubato' alla Camera durante le votazioni per Quirinale. Il soprabito, apprende l'Adnkronos, è stato trovato, era scivolato ...Un giallo che è stato finalmente risolto: aveva lasciato il cappotto sui divanetti del Transatlantico, giusto il tempo di entrare in Aula e votare per l’elezione del presidente della Repubblica, e ...