Rinnovi Milan | i rossoneri lo vogliono blindare fino al 2026!

Momento di Rinnovi in casa Milan, i rossoneri vogliono blindare il calciatore fino al 2026. Si tratta di Theo Hernandez, vero e proprio uomo squadra per Stefano Pioli. Il terzino francese è desiderato da mezza Europa ma il Milan non vuole correre rischi, quindi pronto il rinnovo per il numero 19 rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto di Theo Hernandez prevede uno stipendio da 4 milioni di euro per i prossimi quattro anni. L'ufficialità è attesa dopo il derby contro l'Inter.

