Ricerca | innovazione | impresa | Campania protagonista all’Expo di Dubai

Dal 6 al 12 febbraio la Regione Campania sarà tra i protagonisti all'Esposizione Universale di Dubai, all'interno del Padiglione Italia, con laboratori tematici, panel istituzionali e mostre con focus su Ricerca, innovazione e impresa. Il 6 febbraio alle ore 08.30 (ora italiana), presso la sala Anfiteatro del Padiglione Italia, si terrà l'apertura della mostra "Il Volo: Un viaggio tra sfide e innovazione", alla presenza del commissario generale dell'Italia a Expo 2020 Paolo Glisenti e dell'Ambasciatore Italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener e dell'assessore alla Ricerca, innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione. L'esposizione, allestita dal 6 al 16 febbraio 2022, ha l'obiettivo presentare il comparto

