Relazioni internazionali, il cambio di passo della Leonardo Company (Di venerdì 4 febbraio 2022) Novità nella divisione Relazioni internazionali di Leonardo, il gruppo ex Finmeccanica presieduto da Luciano Carta e guidato dall'amministratore delegato, Alessandro Profumo. Leonardo ha riorganizzato la divisione Relazioni internazionali che da settembre 2021 fa capo a Sem Fabrizi. Tutte le recenti nomine in Leonardo. Fatti, nomi, avvicendamenti e curricula. Il gruppo di Piazza Monte Grappa ha riorganizzato la divisione Relazioni internazionali che da settembre 2021 fa capo a Sem Fabrizi. "Le Relazioni internazionali del gruppo dal 15 novembre si articolano così: Relazioni internazionali Area Europa, Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Nord Africa, la cui ...

