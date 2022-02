Quirinale, risolto il giallo del cappotto della senatrice Leone: era dietro un divanetto (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Ore 8:38 chiamata da Montecitorio: senatrice abbiamo trovato il suo cappotto." È una storia di ordinaria indignazione grillina: non conta se qualcosa sia realmente accaduta, di chi siano le responsabilità o se ci siano spiegazioni o giustificazioni. L'importante, nel frattempo è mostarsi sdegnati, accusare, insinuare. Tanto più se l'attacco è rivolto alla classe politica. È andata più o meno così con Cinzia Leone: "Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente INDIGNATA su quanto mi è accaduto in transatlantico di Montecitorio", ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook la senatrice grillina denunciando il furto di un cappotto che aveva lasciato su un divanetto vicino all'aula dove di lì a poco, venerdì scorso, si sarebbe tenuta la votazione decisiva per il Mattarella ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Ore 8:38 chiamata da Montecitorio:abbiamo trovato il suo." È una storia di ordinaria indignazione grillina: non conta se qualcosa sia realmente accaduta, di chi siano le responsabilità o se ci siano spiegazioni o giustificazioni. L'importante, nel frattempo è mostarsi sdegnati, accusare, insinuare. Tanto più se l'attacco è rivolto alla classe politica. È andata più o meno così con Cinzia: "Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente INDIGNATA su quanto mi è accaduto in transatlantico di Montecitorio", ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook lagrillina denunciando il furto di unche aveva lasciato su unvicino all'aula dove di lì a poco, venerdì scorso, si sarebbe tenuta la votazione decisiva per il Mattarella ...

