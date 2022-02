Quirinale | Gribaudo | ' accelerare su lavoro | sicurezza e pari opportunità | il Pd c' è'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Dignità e lotta alle diseguaglianze: trasformiamo gli applausi a Mattarella in azione, accelerando e moltiplicando gli sforzi in Parlamento.per giovani e donne. Come disse Sassoli: la speranza siamo noi. Il Partito democratico c'è". Lo scrive su Twitter Chiara, responsabile Missione giovani nella segreteria nazionale del Pd.

Ad esse hanno concorso la stragrande maggioranza dei parlamentari cuneesi dei vari schieramenti: da Mino Taricco e Chiara Gribaudo (Pd), passando per Marco Perosino (Forza Italia) per arrivare ai ...

Dopo il terremoto del Quirinale, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ... e il centrodestra vorrebbe insinuarsi con forza nella città della deputata Pd Chiara Gribaudo. Da un lato ognuno dei tre ...