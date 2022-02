Quando finirà l’obbligo di Green pass? Il calendario della fine delle restrizioni fino all’estate (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti». Durante il consiglio dei ministri che ha licenziato l’ultimo decreto Covid il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le intenzioni del governo sulle riaperture e sulla fine delle restrizioni. La prossima mossa, dopo il Green pass a scadenza indefinita, sarà l’eliminazione dei divieti in zona rossa per chi è vaccinato con tre dosi. Ma Quando finirà l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 nella vita sociale? La data a cui tutti guardano è quella del 31 marzo. Ovvero il giorno in cui finirà lo stato d’emergenza. Ma potrebbe non ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura, annunceremo undi superamentovigenti». Durante il consiglio dei ministri che ha licenziato l’ultimo decreto Covid il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le intenzioni del governo sulle riaperture e sulla. La prossima mossa, dopo ila scadenza indefinita, sarà l’eliminazione dei divieti in zona rossa per chi è vaccinato con tre dosi. Madi Certificazione Verde Covid-19 nella vita sociale? La data a cui tutti guardano è quella del 31 marzo. Ovvero il giorno in cuilo stato d’emergenza. Ma potrebbe non ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando finirà A che punto è davvero la pandemia secondo Andrea Crisanti Finirà nel momento in cui le persone saranno esposte per diverso tempo al virus, e quindi ci vorrà ... La prima volta quando è stato detto che il virus era morto, la seconda quando è stato detto '...

Cangini (FI): "Non condivido le perplessità della Lega. Le forze politiche hanno il dovere del realismo" ...a Salvini di abbeverarsi alla saggezza di Confucio che diceva che chi insegue due lepri finirà per ... Si consente a tutti gli studenti vaccinati di frequentare le lezioni e per precauzione, quando è ...

