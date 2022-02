Putin incontra Xi | “Tra Cina e Russia relazioni senza precedenti Fermiamo l’espansione della Nato”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La«comprende e sostiene» le proposte avanzate dallaper la definizione di garanzie di sicurezza vincolanti e a lungo termine in Europa: sull’Ucraina Pechino appoggia quindi. È quanto emerge dalla dichiarazione congiunta sottoscritta da Vladimire Xi Jinping in occasionevisita del presidente russo a Pechino., ecco la dichiarazione anti-e il presidente cinese hanno quindi lanciato un appello allaper fermare l’ulteriore espansione durante un incontro a margine delle Olimpiadi, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dal Cremlino. Il vertice dei due leader, tenutosi il giornocerimonia di apertura dei Giochi invernali di Pechino, ...

Il leader della Cina Xi Jinping non esce dal paese da due anni, da quando è scoppiata la pandemia di Covid - 19, e da allora nondi persona capi di Stato stranieri. Il primo è Vladimir, volato a Pechino in occasione della odierna cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il colloquio tra i due presidenti , nel bel ...Intanto a Pechino arriva, che dichiara: "Russia e Cina hanno la stessa opinione sui problemi del Mondo". Ed è accolto da Xi con mille onori, come primo capo di Stato chedi persona in ...Il leader della Cina Xi Jinping non esce dal paese da due anni, da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, e da allora non incontra di persona capi di Stato stranieri. Il primo è Vladimir Putin, ...Il presidente cinese, Xi Jinping, durante l’incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, alla Diaoyutai State Guest House, sul versante occidentale della capitale cinese, nel primo faccia a ...