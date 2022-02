PURE BASSETTI CONTRO DRAGHI | “ISTERIA TAMPONI” Italia rischia Paralisi per Obbligo Green Pass Esteso Chance per NO VAX

(Di venerdì 4 febbraio 2022) In Piemonte l’87,6 % dei nuovi casi Covidrisulta essere positivo in modo asintomatico di Carlo Domenico Cristofori «Bisogna smettere di fare il tampone a chi non sta male: è questo il vizio di forma, perché dal momento che scopri che uno è positivo non è che lo puoi mandare a scuola. Ma se la finiamo di … proviene da Database

BavuttiRoberta : Sarà cm dice Bassetti ... ma tto ciò ke ha detto il Prof nonké Premio Nobel Montagnier si è fino ad oggi verificat… - Simbroda1 : @mattegeo @SMaurizi Ora pure i sacerdoti Bassetti e Crisanti non ci credono più. Gli ospedali erano sottopressione… - Maria30573477 : @RobertoAngelet7 @GiovanniCagnol1 @sergioalesi Fai poco lo spiritoso! Quelli sono i morti e da noi sono morti di CO… - maurogiuliano64 : RT @ZardoElisa: E ora pensano pure di cavarsela dopo aver mentito e collaborato con questo regime! Ma ci sono tutti i video che li inchiod… - ezrawest : @barbarab1974 Lo dica pure per salvarsi il culo, ma a questo punto più gente c’è che pressa sul governo meglio è. E… -

Come ha spiegato ieri Matteo Bassetti su Facebook : "Nonostante la variante Omicron e i vaccini ci ... Ma ora abbiamo superato pure il picco dei decessi, scenderanno. Sta quindi esaurendosi l'effetto ...Matteo Bassetti 'grazie' a Checco Zalone è approdato anche al Festival di Sanremo . 'Chiara e Francy, mia ... hanno cominciato a ridere e a prendermi in giro: 'Oh, ammazza, sei arrivato pure a Sanremo...Bassetti contro il Green pass ... hanno cominciato a ridere e a prendermi in giro: 'Oh, sei arrivato pure a Sanremo'… però che foto orribile! Sembravamo Mangiamorte di Harry Potter!A porgere in qualche modo un ramoscello d'ulivo al fronte No vax è uno degli infettivologi più minacciato dai duri e puri dell'opposizione alla profilassi contro il Covid, il professor Matteo Bassetti ...