PS2 PS3 Rilasciato Open PS2 Loader v1 2 0 beta 1830-dbe83b6

Advertising

_damante : Tutti i “rapper” della mia città: che ne sai tu di quando avevo la ps2 e c’era già la ps3 #Sanremo2022 - m_qrybt : RT @Aastrobird: PS2>PS3>PC>PSVITA>Xbox 1 - Aastrobird : PS2>PS3>PC>PSVITA>Xbox 1 - DeLuciaClemente : PlayStation 5: in arrivo retrocompatibilità con PS3, PS2 e PS1? Un bug riaccenderebbe le speranze - DreddSnail : @bunko_el Direi che l'ideale è stato raggiunto in epoca 360/PS3 anche se quelli della PS2 sono invecchiati meglio p… -

Ultime Notizie dalla rete : PS2 PS3

Questa sostituirà infatti la sua peluria facciale con un pizzetto, facendolo assomigliare al Kratos ammazza - divinità visto e amato anni fa su. Potete vedere la mod di God of War poco ...... e tra questi c'è anche London Studio , al suo massimo nell'era. Negli ultimi anni il team ha ... Chissà che questo titolo possa arrivare in concomitanza con la retrocompatibilità con, che in ...Dopo il lancio di God of War su PC, in molti si chiedono se PlayStation lancerà mai i suoi giochi esclusivi anche su PC al day one. A tal proposito, è ora intervenuto il noto analista Benji Sales, il ...Di recente vi abbiamo raccontato di come PlayStation abbia acquisito Bungie ma chiaramente cominciano a spuntare retroscena che ci parlano di un accordo saltato con Xbox. C’era una volta la società ...