Protocollo legalità, siglato l’accordo tra Ance e Prefettura di Bergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bergamo. È stato siglato, martedì 1° febbraio 2022, dal Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, e dalla Presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti, il Protocollo di legalità che, a livello territoriale, prevede, a partire dalle prossime settimane, una stretta collaborazione per promuovere la cultura della legalità e potenziare il ricorso allo strumento delle white list. Sottoscritto a livello nazionale dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e dal Presidente Ance, Gabriele Buia, e poi deliberato dalle associazioni territoriali con le prefetture di riferimento, l’accordo consente di supportare le imprese associate nella lotta contro le infiltrazioni malavitose nei cantieri. Sarà infatti possibile, attraverso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022). È stato, martedì 1° febbraio 2022, dal Prefetto di, Enrico Ricci, e dalla Presidente di, Vanessa Pesenti, ildiche, a livello territoriale, prevede, a partire dalle prossime settimane, una stretta collaborazione per promuovere la cultura dellae potenziare il ricorso allo strumento delle white list. Sottoscritto a livello nazionale dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e dal Presidente, Gabriele Buia, e poi deliberato dalle associazioni territoriali con le prefetture di riferimento,consente di supportare le imprese associate nella lotta contro le infiltrazioni malavitose nei cantieri. Sarà infatti possibile, attraverso ...

Advertising

infotemporeale : Gaeta / Porto commerciale, è iniziata la revisione e l’ampliamento del “protocollo sulla legalità” - DanielaStuK : RT @AnceMilano: #ComunicatoStampa Assimpredil Ance in Prefettura a #Monza per aderire al Protocollo di #Legalità Daniela Stucchi 'Il Protoc… - AnceMilano : #ComunicatoStampa Assimpredil Ance in Prefettura a #Monza per aderire al Protocollo di #Legalità Daniela Stucchi 'I… - Robberto2010 : RT @ConfindustriaAn: Il presidente Pierluigi Bocchini in Prefettura per la firma del Protocollo d'intesa per la legalità, insieme a 14 Com… - FalcionelliFede : RT @Viminale: #Bergamo, protocollo di legalità in #prefettura a tutela dell'economia legale. White list e Banca dati nazionale #antimafia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Protocollo legalità Protocollo d´Intesa tra Associazione Antimafia e Comitato Collaboratori di Giustizia L'Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura "In Movimento per la Legalità" e il Comitato Collaboratori di Giustizia Italiani (CO. G. I.) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale le due associazioni si impegnano a collaborare sul territorio nazionale, ...

Milano - Cortina 2026: al via concorso di idee per la scuola L'iniziativa rientra tra gli obiettivi del Protocollo d'intesa sottoscritto a giugno del 2021 tra le Ministero e Fondazione Milano Cortina 2026 per la promozione di attività educative, culturali, ...

A Ancona protocollo legalità per settore turistico ricettivo Agenzia ANSA L'Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura "In Movimento per la" e il Comitato Collaboratori di Giustizia Italiani (CO. G. I.) hanno sottoscritto und'intesa con il quale le due associazioni si impegnano a collaborare sul territorio nazionale, ...L'iniziativa rientra tra gli obiettivi deld'intesa sottoscritto a giugno del 2021 tra le Ministero e Fondazione Milano Cortina 2026 per la promozione di attività educative, culturali, ...