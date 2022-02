Programma Olimpiadi Pechino 2022: gli orari, le gare e le finali giorno per giorno (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Programma, gli orari, le gare e le finali giorno per giorno delle Olimpiadi invernali che si disputeranno a Pechino dal 2 al 20 febbraio 2022. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 quando si accenderà la fiamma a cinque cerchi e l’Italia vuole essere protagonista in tutte le discipline. Di seguito il Programma dettagliato, con gli orari rigorosamente in italiano, di questa edizione olimpica davvero da non perdere. DOVE VEDERE LE Olimpiadi IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI giorno PER giorno IL Programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il, gli, lee leperdelleinvernali che si disputeranno adal 2 al 20 febbraio. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 quando si accenderà la fiamma a cinque cerchi e l’Italia vuole essere protagonista in tutte le discipline. Di seguito ildettagliato, con glirigorosamente in italiano, di questa edizione olimpica davvero da non perdere. DOVE VEDERE LEIN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATIPERIL...

Advertising

zazoomblog : Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali 2022 oggi: orario d’inizio tv streaming programma in chiaro - #Cerimonia… - Italia_Notizie : Pechino 2022, programma e orari per vedere le Olimpiadi invernali in tv - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Amos Mosaner e Stefania Constantini ancora sul ghiaccio Olimpico con due match ?? Poi pattinaggio di figura con le prime… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali oggi, il calendario e le gare in programma il 4 febbraio | Sky Sport - infoitsport : Olimpiadi invernali, calendario e gare in programma oggi. C'è la cerimonia d'apertura -