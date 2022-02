Probabili Formazioni Juventus Hellas Verona: Vlahovic titolare oppure no? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Juventus contro Verona sarà una delle gara più interessanti della giornata e i due allenatori si preparano già per possibili cambi tattici. Domenica riparte il campionato con la Juventus che si appresta a ospitare il Verona per una sfida sicuramente non facile, con i bianconeri che cercheranno di strappare i tre punti ai ragazzi di Igor Tudor dopo la sconfitta subita nell’andata al Bentegodi. Massimiliano Allegri ha avuto dal mercato importanti ingressi e preziose novità che sicuramente lo aiuteranno per poter raggiungere il prima possibile il suo obbiettivo Champions League, ma che lo mette anche nelle condizioni dove non può permettersi di sbagliare. Il tecnico toscano sembra già intenzionato a schierare l’armeria pesante con i due nuovi arrivati e soprattutto questo comporterà un cambio di modulo. La ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 febbraio 2022)controsarà una delle gara più interessanti della giornata e i due allenatori si preparano già per possibili cambi tattici. Domenica riparte il campionato con lache si appresta a ospitare ilper una sfida sicuramente non facile, con i bianconeri che cercheranno di strappare i tre punti ai ragazzi di Igor Tudor dopo la sconfitta subita nell’andata al Bentegodi. Massimiliano Allegri ha avuto dal mercato importanti ingressi e preziose novità che sicuramente lo aiuteranno per poter raggiungere il prima possibile il suo obbiettivo Champions League, ma che lo mette anche nelle condizioni dove non può permettersi di sbagliare. Il tecnico toscano sembra già intenzionato a schierare l’armeria pesante con i due nuovi arrivati e soprattutto questo comporterà un cambio di modulo. La ...

